شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة مواد البناء: استقرار أسعار الحديد ولا توجد زيادة فى الأسمنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الشعبة العامة لمواد البناء أن أسعار حديد التسليح والأسمنت بجميع أصنافه تشهد استقرارا وفقا للأسعار الرسمية اليوم الخميس 20- 5-2021 .

وقال أحمد الزينى رئيس الشعبة العامة لمواد البناء إن سعر طن الحديد 14300-14600 جنيه للطن مضاف إليه 14% قيمة ضريبة القيمة المضافة من أرض المصنع، بينما يتراوح سعر المستهلك بين 14500-14800 جنيه للطن وذلك بحسب مصاريف النقل.

وبالنسبة للأسمنت أكد الزينى أنه لا توجد أي زيادة في أسعاره محليا حيث يتراوح سعر الطن بين 675 ويصل أعلى سعر إلى 800 جنيها، مشيرا إلى أن سعر المستهلك يتراوح بين 750 – 850 جنيها للطن بحد أقصى، مضيفا أن سعر الأسمنت الأبيض يتراوح بين 2350-2450 جنيها تسليم أرض المصنع ويتراوح السعر للمستهلك بين 2400 – 2500 جنيها للطن، وسجل الطوب 750-950 جنيها للألف طوبة والرمل يتراوح بين 60-100 جنيه للمتر.