شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تفرض 5 آلاف جنيه غرامة على 17شركة لعدم عقد عمومية اعتماد القوائم المالية والان مع تفاصيل الخبر
وضمت قائمة الشركات المخاطبة بالقرار وهم؛ جى. أم .سى للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية، بى اى جى للتجارة والاستثمار، رواد مصر للاستثمار السياحي، أوراسكوم للاستثمار القابضة، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، الوادى العالمية للاستثمار والتنمية، دايس للملابس الجاهزة، الخدمات الملاحية والبترولية – ماريدايف، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، جهينة للصناعات الغذائية، الأخوة المتضامنين للاستثمار العقاري والأمن الغذائي، الأهرام للطباعة والتغليف، EGX 30 INDEX ETF-وثائق استثمار شركة صناديق المؤشرات، الأهلي للتنمية والاستثمار، نايل سيتي للاستثمار، جولدن بيراميدز بلازا، أوراسكوم المالية القابضة.
كما قررت اللجنة، توقيع التزام مالي 5000 جنيه على 5 شركات، لعدم إرسالها مؤشرات مالية عن العام المالي المنتهي 31 ديسمبر عام 2020 حتى تاريخه، وهم جولدن بيراميدز بلازا، الأهلي للتنمية والاستثمار، جينيال تورز، جهينة للصناعات الغذائية.