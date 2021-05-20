شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تفرض 5 آلاف جنيه غرامة على 17شركة لعدم عقد عمومية اعتماد القوائم المالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة، أمس الأربعاء، فرض التزام مالي على 17 شركة بقيمة 5 آلاف جنيه يسدد خلال 15 يوما من تاريخ إخطار الشركات بقرار لجنة القيد وعلى أن يعاد عرض موقف الشركات على لجنة القيد في حالة عدم الالتزام بنهاية المهلة الممنوحة للشركة، وذلك لعدم التزام الشركات بالمادة 46 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بشأن انعقاد الجمعية العامة لاعتماد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020.

وضمت قائمة الشركات المخاطبة بالقرار وهم؛ جى. أم .سى للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية، بى اى جى للتجارة والاستثمار، رواد مصر للاستثمار السياحي، أوراسكوم للاستثمار القابضة، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، الوادى العالمية للاستثمار والتنمية، دايس للملابس الجاهزة، الخدمات الملاحية والبترولية – ماريدايف، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، جهينة للصناعات الغذائية، الأخوة المتضامنين للاستثمار العقاري والأمن الغذائي، الأهرام للطباعة والتغليف، EGX 30 INDEX ETF-وثائق استثمار شركة صناديق المؤشرات، الأهلي للتنمية والاستثمار، نايل سيتي للاستثمار، جولدن بيراميدز بلازا، أوراسكوم المالية القابضة.

كما قررت اللجنة، في ضوء تأثيرات جائحة كورونا ، وحرصًا من إدارة البورصة على مصلحة المساهمين، واستمرارية التداولات، منح شركتي الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، نايل سيتي للاستثمار، مهلة أخيرة حتي 31/05/2021 لموافاة البورصة بالقوائم المالية السنوية عن العام المالي المنتهى في 31/12/2020.

كما قررت اللجنة، توقيع التزام مالي 5000 جنيه على 5 شركات، لعدم إرسالها مؤشرات مالية عن العام المالي المنتهي 31 ديسمبر عام 2020 حتى تاريخه، وهم جولدن بيراميدز بلازا، الأهلي للتنمية والاستثمار، جينيال تورز، جهينة للصناعات الغذائية.