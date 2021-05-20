شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على صعود.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 10795 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 2202 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 13318 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 4188 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 2233 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 3191 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، الملتقى العربي للاستثمارات، العربية للصناعات الهندسية، المنصورة للدواجن.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركات الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، الإسكندرية للزيوت المعدنية، العربية للصناعات الهندسية، الوطنية للإسكان للنقابات المهنية، المجموعة المصرية العقارية، 97 ألف سهم، 720 ألف سهم، 2.9 مليون سهم، 192 سهم، 452.8 ألف سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركات زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، النساجون الشرقيون للسجاد، الأهرام للطباعة والتغليف، بنك التعمير والإسكان، المهندس للتأمين، المجموعة المصرية العقارية، بالم هيلز للتعمير، 50 ألف سهم، 559.3 ألف سهم، 78 ألف سهم، 44 ألف سهم، 6228 سهم، 889.3 ألف سهم، 1.7 مليون سهم.

كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات المنصورة للدواجن، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، النساجون الشرقيون للسجاد، مصر للفنادق، 3850 سهم، 91 ألف سهم، 1.7 مليون سهم، 24483 سهم، على التوالي.