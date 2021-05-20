شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الخميس 20-5-2021 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدولار اليوم الخميس 20-5-2021 ، تباينا ملحوظا أمام الجنيه المصرى، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس الأربعاء بالبنوك المصرية العاملة فى مصر، ليستقر فى البنك الأهلى المصرى عند سعر 15.61جنيه للشراء، 15.71 جنيه للبيع، فى حين سجل ارتفاعا فى بنك مصر لـ 15.63 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.62 جنيه للشراء، 15.72 جنيه للبيع.

ويعمل البنك الدولى من خلال 145 مكتبا قُطريا فى مختلف أنحاء العالم، ومن شأن زيادة تواجد البنك فى البلدان المتعاملة معه أن تساعده على تحسين فهمه لهذه البلدان والتعاون معها على نحو أكثر فاعلية، وتسريع وتيرة تقديم الخدمات لشركائه فى تلك البلدان بحسب ما أورده البنك على موقعه الرسمى.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.



وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى: وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.

15.71 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية15.62 جنيه للشراء. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية15.62 جنيه للشراء.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى15.61 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة15.63 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 15.62 جنيه.

15.73 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.72 جنيه.

سعر الدولار فى بنك مصر15.61 جنيه للشراء. سعر الدولار فى بنك مصر15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.

15.72 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى15.64 جنيه للشراء. سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى15.64 جنيه للشراء.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib15.62 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.