شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن اليوم الكيلو في المزرعة بـ27 جنيها وتراجع الطلب على البيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الشعبة العامة للثروة الداجنة تراجع أسعار الدواجن عن شهر رمضان الكريم لما يقرب من 5 جنيهات في الكيلو، مشيرة إلى أن هذا يرجع لانخفاض معدلات الطلب عليها في السوق المحلى.

وقال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس الشعبة العامة للثروة الداجنة إن أسعار الدواجن والبيض شهدت تراجعا خلال الأسبوع الماضى حيث سجل سعر الكيلو اليوم الخميس 20 – 5 – 2021 في المزرعة 27 جنيها بينما يتراوح سعر المستهلك بين 29 – 32 جنيها للكيلو، موضحا أن هذه الأسعار أقل من التكلفة الفعلية، حيث إن تكلفة الفعلية في أي مزرعة يتراوح سعر الكيلو بين 30 – 31 جنيها للكيلو.

وأضاف السيد في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن أسعار البيض أيضا شهدت تراجعا عن شهر رمضان الكريم، حيث سجلت الكرتونة اليوم في المزرعة 27 جنيها، بينما يتراوح سعر المستهلك بين 29 – 32 جنيها، موضحا أن هناك تراجعا على معدلات الطلب لقطاع الدواجن ومنتجاته بنسبة تصل إلى 20% عن شهر رمضان.