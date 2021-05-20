شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار الذهب فى مصر 5 جنيهات وعيار 21 يسجل 801 جنيه للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هبطت أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 20 مايو 2021 بقيمة 5 جنيهات، ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في سوق الصاغة سعر 801 جنيه للجرام، دون إضافة مصنعية أو رسوم أخرى، وذلك بعد صعود الأسعار مساء أمس لمستويات 806 جنيهات للجرام.

هبوط سعر الذهب في مصر اليوم، جاء عقب أن تراجع أسعار الذهب في البورصات العالمية من 1890 دولار إلى مستويات ترواحت بين 1870 إلى 1873 دولار في المعاملات الفورية، وهو ما ينعكس على الذهب في مصر.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 سجل 686.5 جنيه.

عيار 21 سجل 801 جنيه.

عيار 24 سجل 915.5 جنيه.

الجنيه الذهب 6408 جنيها.

أونصة الذهب 1873 دولار.

وفشل الذهب في الحفاظ على تداولاته عالميًا قرب مستويات 1890 دولار للأونصة، حيث تراجع المعدن الأصفر بأكثر من 1% ليتداول عند مستويات 1868 دولار للأونصة، ويأتي تراجع الذهب بعد أن ألمح الفدرالي في محضر اجتماعه اليوم أنه قد يعيد النظر في سياسات تيسيرية إذا استمر الاقتصاد في التحسن السريع.

وأشار عدد من المشاركين في محضر اجتماع الفدرالي الأميركي بأنه إذا استمر الاقتصاد في إحراز تقدم سريع نحو أهداف الفدرالي، فقد يكون من المناسب في الاجتماعات القادمة البدء في مناقشة خطة لتعديل وتيرة شراء الأصول".