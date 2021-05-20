شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان السعودية: أكثر من 27 ألف أسرة استفادوا من "البناء الذاتي" منذ يناير 2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سجلت أعداد الأسر السعودية المستفيدة من القرض العقاري المدعوم للاستفادة من خيار البناء الذاتي ضمن برنامج "سكني"التابع لوزارة الإسكان السعودية، منذُ شهر يناير 2021 وحتى نهاية أبريل الماضي، 27,418 أسرة.

وأتى ذلك في إطار جهود البرنامج لتسهيل تملّك الأسر السعودية وتمكين من يملكون أراضٍ من بناء وحداتهم السكنية وفقاً لرغباتهم واحتياجاتهم، سعياً لرفع نسبة التملك إلى 70% بحلول 2030 وفقاً لأهداف برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030.

ويأتي هذا العدد ضمن إجمالي الأسر المستفيدة من "سكني" خلال الأشهر الأربعة الماضية من العام الجاري، والتي تجاوزت 89 ألف أسرة استفادت من مختلف الحلول التمويلية والخيارات السكنية التي يتيحها البرنامج، منها 66,651 أسرة سكنت منازلها، ويستمر البرنامج في تسهيل خيارات وخدمات التملك عبر موقع وتطبيق سكني من خلال إجراءات بسيطة وميسرة، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

يذكر أن "سكني" يستهدف خدمة 220 ألف أسرة جديدة خلال العام الجاري 2021 بالاستفادة من خياراته وحلوله، مواصلاً توفير مخططات الأراضي البالغ عددها 223 مخططاً تتضمن أكثر من 180 ألف أرض، بالإضافة إلى المشاريع السكنية تحت الإنشاء والبالغ عددها 98 مشروعاً سكنيا توفّر أكثر من 143 ألف وحدة متنوعة التصاميم والمساحات بين فلل وشقق وتاون وهاوس.

وكان برنامج "سكني" أعلن في مطلع الشهر الجاري إضافة 5 مُخططات سكنية جديدة عبر بوابته الإلكترونية وتطبيق الهواتف الذكية ضمن المخططات السكنية المُتاحة للحجز، ليصل إجمالي المُخططات التي طرحت عبر "سكني" إلى 223 مخططاً توفّر أكثر من 180 ألف أرض.

ويستمر البرنامج في طرح المزيد من المخططات ضمن الخيارات والحلول السكنية المتنوعة التي يتيح حجزها إلكترونياً ضمن إجراءات سهلة وميسرة، داعياً الراغبين في الاستفادة من هذه الخيارات إلى زيارة موقع وتطبيق "سكني" الإلكتروني لاستكمال كافة الإجراءات.

وكان البرنامج قد وقع في وقت سابق 4 اتفاقيات مع عدد من الجهات ضمن ملتقى سكني للربع الأول للعام 2021 المنعقد في الرياض، وذلك بهدف تسهيل تملك الأسر السعودية لمسكنها الأول وتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030- لزيادة نسبة تملك الأسر السعودية إلى 70% بحلول العام 2030.

وتضمنت الاتفاقيات بالشراكة مع القطاع الخاص تقديم تصاميم هندسية نموذجية لمستفيدي خيار البناء الذاتي عبر منصة سكني بالشراكة مع الشركة الوطنية للإسكان، وكانت الاتفاقية الأولى مع مؤسسة المحور الفني للمقاولات المعمارية التي مثلها معاذ المنصور.

وقدم برنامج "سكني" منذ انطلاقه في 2017 عدداً من الحلول التمويلية المدعومة لنحو 424 ألف أسرة تم دعم قروضها بنسبة تصل إلى 100% لشراء الوحدات السكنية الجاهزة والوحدات تحت الإنشاء ضمن مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص وكذلك البناء الذاتي.

ويضاف إلى ذلك تسهيل حجوزات أكثر من 122 ألف أسرة للاستفادة من خيار الوحدات السكنية تحت الإنشاء لمستفيدي "سكني" ضمن مشاريع البرنامج التي ينفذها عدد من المطورين العقاريين المؤهلين.

وشهد شهر ديسمبر الماضي استفادة نحو 34,011 أسرة من مختلف الحلول والخيارات السكنية وفق رغباتهم واختيارهم من الخيارات السكنية التي يقدمها برنامج "سكني" إلكترونياً تسهيلاً لتملّكهم للمسكن الأول، منها 15,586 أسرة سكنت منازلها.

وسجّلت المشاريع السكنية تحت الإنشاء بالشراكة مع المطوّرين العقاريين نمواً خلال العام الماضي 2020 لتصل إلى 93 مشروعاً توفّر أكثر من 141 ألف وحدة سكنية متنوعة ما بين الفلل والشقق والتاون هاوس وبمتوسط أسعار يصل إلى 600 ألف ريال، ضمن بيئة سكنية متكاملة المرافق والخدمات وتراعي معايير جودة الحياة.