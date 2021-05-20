شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "الدرع العربي" تصوت على زيادة رأسمالها بأسهم مجانية 9 يونيو المقبل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم دعا مجلس شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأسمال الشركة يوم 9 يونيو 2021.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول"، إن جدول أعمال الجمعية يتضمن التصويت على توصية مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس المال عن طريق منح أسهم مجانية، بواقع سهم واحد مقابل كل 3 أسهم.

كان مجلس إدارة الشركة قد أوصى بزيادة رأس المال بنسبة 33.33% من 300 مليون ريال إلى 400 مليون ريال، بمنح سهم واحد مقابل كل 3 أسهم.

وقالت الشركة إن الرفع يهدف إلى تدعيم القاعدة الرأسمالية للشركة مما يساهم في زيادة معدلات النمو والتوسع في أعمالها خلال الأعوام القادمة والمحافظة على الملاءة المالية، وسيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

ويصوت المساهمون على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية عن الفترة المالية 31 ديسمبر 2020.

كان صافي أرباح شركة "الدرع العربي"، قد ارتفع قبل الزكاة بنسبة 75% في الربع الأول من العام الجاري، لتصل إلى 15.34 مليون ريال، مقارنة بأرباح نحو 8.76 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

كما تجدر الإشارة إلى أن أرباح الدرع العربي ارتفعت بنسبة 157.4% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020، إلى 43.6 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 16.9 مليون ريال في العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح إلى الانخفاض في صافي المطالبات المتكبدة بنسبة 38% ويقابلها انخفاض في صافي الاقساط المكتسبة بنسبة 16% وانخفاض في دخل العمولات المكتسبة بنسبة 15% وارتفاع في تكاليف الاكتتاب الإخرى بنسبة 69% وارتفاع في مصاريف العمليات والمصاريف الإدارية بنسبة 40% وانخفاض في دخل الاستثمارات بنسبة 22%.