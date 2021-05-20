شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن العاملين الأجانب فى مصر عام 2020.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الجهاز المركزي للتعـبئة العامة والإحصـاء، مجموعة من نتائج النشرة السنوية للعاملين الأجانب فى القطاع الحكومي والقطاع العام/ الأعمال العام عام 2020 ، والتى أظهرت تراجع إجمالى عـدد العـاملين الأجانب إلى 1172 أجنبي عام 2020، مقابل 1388 أجنبى عام 2019 بنسبة انخفاض بلغت 15.6%.



ورصد جهاز الإحصاء بالانفوجراف أهم مؤشرات العاملين الأجانب فى مصر على النحو التالى: ورصد جهاز الإحصاء بالانفوجراف أهم مؤشرات العاملين الأجانب فى مصر على النحو التالى:

تمثل الدول الأوروبيـة العدد الأكبر مـن إجمالي عدد العاملين الأجانب فى القطاع الحكومى والقطاع العام/ الأعمال العام عـام 2020، حـيث بلغ 673 أجنبي بنسبة 57.4%، تليهـا الدول الآسيوية "غير العربية" بعدد 232 أجنبـى بنسبة 19.8%، بينما تمثل الدول الإقيانوسية "استراليا ـ نيوزيلاندا ـ غينيا الجديدة،... الخ" أقل الأعداد حـيث بلـغ عددهم 31 أجنبى فـقط بنسبة 2.6%.

وشكل الأجانب الحاصلين على مؤهل جامعى العدد الأكبر حيث بلغ 907 أجنبى بنسبة 77.4%، يليهم الحاصلين على مؤهل أقل من الجامعي بعدد 138 أجنبي بنسبة 11.8%، ويمثل الأخصائيـون (أصحاب المهن العلمية) العدد الأكبر حيث بلغ 742 أجنبي بنسبة 63.3%، يليهم كبار المسئولين والمديرون بعدد 286 أجنبي بنسبة 24.4%، يليها الفنيون ومساعدو الاخصائيين حيث بلغ عددهم 110 أجنبي بنسبة 9.4% من إجمالي عدد الأجانب .

ويمثل العـاملين الأجانب بالقطاع العام/ الأعمـال الـعام العدد الأكبر حيث بلـغ عددهم 548 أجنبي بنسبة 46.8% "معظمهم يعملـون بالشركة القابضة للغازات الطبيعية" يليهم العـاملين الأجانب بالهيئات العامة بعدد 309 أجنبي بنسبة 26.4% "معظمهم يعملون في الهيئة المصرية العامة للبترول والهيئة الوطنية للإعلام -اتحاد الإذاعة والتلفزيون سابقاً-".

وبلغ عـدد الأجانب الذين قاموا بتجديد التعاقد للعمل في القطاع الحكومي والقطاع العام/ الأعمال العام 934 أجنبي بنسبة 79.7%، في حين بلغ عدد المتعاقدين لأول مرة 238 بنسبة 20.3% عام 2020.