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شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن العاملين الأجانب فى مصر عام 2020.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
ورصد جهاز الإحصاء بالانفوجراف أهم مؤشرات العاملين الأجانب فى مصر على النحو التالى:
تمثل الدول الأوروبيـة العدد الأكبر مـن إجمالي عدد العاملين الأجانب فى القطاع الحكومى والقطاع العام/ الأعمال العام عـام 2020، حـيث بلغ 673 أجنبي بنسبة 57.4%، تليهـا الدول الآسيوية "غير العربية" بعدد 232 أجنبـى بنسبة 19.8%، بينما تمثل الدول الإقيانوسية "استراليا ـ نيوزيلاندا ـ غينيا الجديدة،... الخ" أقل الأعداد حـيث بلـغ عددهم 31 أجنبى فـقط بنسبة 2.6%.
وشكل الأجانب الحاصلين على مؤهل جامعى العدد الأكبر حيث بلغ 907 أجنبى بنسبة 77.4%، يليهم الحاصلين على مؤهل أقل من الجامعي بعدد 138 أجنبي بنسبة 11.8%، ويمثل الأخصائيـون (أصحاب المهن العلمية) العدد الأكبر حيث بلغ 742 أجنبي بنسبة 63.3%، يليهم كبار المسئولين والمديرون بعدد 286 أجنبي بنسبة 24.4%، يليها الفنيون ومساعدو الاخصائيين حيث بلغ عددهم 110 أجنبي بنسبة 9.4% من إجمالي عدد الأجانب .
ويمثل العـاملين الأجانب بالقطاع العام/ الأعمـال الـعام العدد الأكبر حيث بلـغ عددهم 548 أجنبي بنسبة 46.8% "معظمهم يعملـون بالشركة القابضة للغازات الطبيعية" يليهم العـاملين الأجانب بالهيئات العامة بعدد 309 أجنبي بنسبة 26.4% "معظمهم يعملون في الهيئة المصرية العامة للبترول والهيئة الوطنية للإعلام -اتحاد الإذاعة والتلفزيون سابقاً-".
وبلغ عـدد الأجانب الذين قاموا بتجديد التعاقد للعمل في القطاع الحكومي والقطاع العام/ الأعمال العام 934 أجنبي بنسبة 79.7%، في حين بلغ عدد المتعاقدين لأول مرة 238 بنسبة 20.3% عام 2020.