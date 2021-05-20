شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يسجل الهدف– تحليل- 20-5-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم امتدت تداولات سعر النحاس يوم أمس بشكل هابط محققا بذلك الهدف الأول بوصوله نحو 4.5100 متأثرا بالضغوط السلبية المتكررة ليؤكد تأثره بسيطرة الميل التصحيحي الهابط والمتوقع سابقا.

نتوقع تشكيل السعر حاليا لتذبذب جانبي مختلط لحين تحقيقه لكسر مستوى 4.5000 ليمكنه ذلك من مواصلة الهبوط وتسجيل المزيد من الأهداف السلبية بانجذابه نحو 4.3700 بشكل أولي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.6200 و 4.3700

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: جانبي لحين تحقيق الكسر