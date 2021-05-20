شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين لا يزال صاعد- تحليل - 20-5-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا تغيير على مسار سعر الزوج الصاعد باستقراره المتكرر ضمن محاور القناة الصاعدة بالإضافة لاستمرار تشكيل مستوى 132.60 للدعم الإضافي, لذلك سنبقى على توقعنا الصاعد ولنذكر بتمركز الأهداف الإضافية الأولية قرب 133.90 و 134.40.

كذلك تذبذب مؤشر ستوكاستيك قرب مستوى 80 يساهم بتأكيد السيناريو الصاعد بتقديمه للعزم الإيجابي والمطلوب لتسجيل الأهداف المذكورة سابقا.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 132.60 و 133.90

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد