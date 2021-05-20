شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يستسلم لثبات المقاومة-تحليل - 20-5-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم ينجح سعر الزوج بالانتقال للمسار الصاعد الإضافي نظرا لثبات المقاومة المحورية الممتدة نحو 155.15 لنلاحظ من الرسم المرفق تشكيله لتذبذب سلبي مؤقت واستقراره قرب 154.10.

نذكر بأن الثبات الإيجابي المتكرر فوق الدعم المتمركز قرب 153.00 يدعونا للتمسك بالترجيح الصاعد وانتظار تحقيق السعر للاختراق المطلوب, أما في حال هبوط التداولات دون هذا الدعم, فإن ذلك سيجبره على البدء بتشكيل موجات تصحيحية هابطة قد تمتد نحو 152.20 و 151.60 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 153.40 و 155.15

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بثبات الدعم