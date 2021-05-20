شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين ضعيف– تحليل - 20-5-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم ينجح سعر البلاتين باستغلال العوامل الإيجابية ليستقر بذلك دون مستوى 1260.00 لنلاحظ تشكيله حاليا لموجه تصحيحية هابطة واستقراره قرب الدعم الأولي المتمركز عند 1195.00.

يعتمد السيناريو القادم على قوة الدعم الحالي, فاستمرار تذبذب السعر فوق هذا الدعم سيزيد من فرص تشكيله لموجه صاعدة بهدف الوصول نحو العائق المستقر عند 1265.00, أما تسلله دون هذا الدعم سيجبره على تأجيل الهجوم الصاعد وتكبد بعض الخسائر بانجذابه نحو 1150.00 و 1105.00 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1175.00 و 1230.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: متذبذب ضمن المسار الصاعد