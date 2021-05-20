شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للعملة الموحدة اليورو أمام الدولار الأمريكي والأنظار على حديث جورجيفا ولاجارد والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لتعكس استأنف مسيرات مكاسبها اليومية التي توقفت بالأمس لأول مرة في خمسة جلسات أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن حديث مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا ومحافظة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد في حوار فيينا الاقتصادي.

في تمام الساعة 06:13 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.05% إلى مستويات 1.2181 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.2175 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.2185، بينما حقق الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 1.2169.

هذا وتتطلع الأسواق حالياً من قبل الاقتصاد الألماني الكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 0.8% مقابل 0.9% في آذار/مارس الماضي، بينما قد توضح القراءة السنوية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلى 5.1% مقابل 3.7% في القراءة السنوية السابقة لشهر آذار/مارس.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد من قبل اقتصاديات منطقة اليورو الكشف عن القراءة المعدلة موسمياً لمؤشر الحساب الجاري والتي قد تعكس تقلص الفائض إلى ما قيمته 24.3 مليار يورو مقابل 25.9 مليار يورو في شباط/فبراير الماضي، وصولاً إلى مشاركة محافظة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد في حلقة نقاش حيال الموضوعات المتعلقة بالنوع في المال والتمويل في مؤتمر عبر الإنترنت يستضيفه المندى الأوروبي للمال والتمويل.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 14 من أيار/مايو والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 20 ألف طلب إلى 453 ألف طلب مقابل 473 ألف طلب في القراءة السابقة، كما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في السابع من هذا الشهر تراجعاً بواقع 15 ألف طلب إلى 3.64 مليون طلب مقابل 3,655 ألف طلب.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف من قبل ثاني أكبر دولة صناعية عالمياً عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر فيلادلفيا الصناعي والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 40.8 مقابل ما قيمته 50.2 في نيسان/أبريل الماضي، وصولاً إلى صدور قراءة المؤشرات القائدة والتي قد تظهر استقرار وتيرة النمو عند 1.3% خلال نيسان/أبريل،

بخلاف ذلك، فقد تابعنا منذ قليل كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن محضر اجتماعه الأخير الذي عقد في 27-28 نيسان/أبريل والذي تم من خلاله البقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% وعلى برنامج شراء سندات بما يفوق 120$ مليار شهرياً حتى تحقيق أهداف اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح للبطالة وللتضخم.

ونود الإشارة، لكون محضر اجتماع الفيدرالي تطرق لكون الأمر سيستغرق بعض الوقت قبل تحقيق تقدم جوهري، وأن أعضاء اللجنة الفيدرالية اتفقوا على أن الاقتصاد لا يزال بعيداً عن أهدف الاحتياطي الفيدرالي، بينما يري بعضهم أن يبدأ الحديث عن تقليص التحفيز في الاجتماعات المقبلة، وعضوان زادوا من مخاطر حدوث بناء التضخم إلى مستويات "غير مرحب بها" قبل وجود دليل كاف لإثارة تفاعل صانعي السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.