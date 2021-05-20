شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يخترق المقاومة – تحليل - 20-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول زوج الدولار مقابل الفرنك بإيجابية ملحوظة يوم أمس ليخترق مقاومة القناة الهابطة ويستقر فوقها، مما يدفع السعر لتحقيق مكاسب لحظية متوقعة خلال الجلسات القادمة، في طريقه لزيارة مستوى 0.9100 بشكل رئيسي.

لذلك، سيكون الميل الصاعد متوقعاً لهذا اليوم، مع الانتباه إلى أن كسر 0.9025 والثبات دونه سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الهابط من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.8990 والمقاومة 0.9100

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد