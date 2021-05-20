شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يختبر دعم القناة – تحليل - 20-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي الانخفاض ليلامس دعم القناة الصاعدة ويبدأ بالارتداد صعوداً من هناك، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يقدّم إشارات إيجابية الآن، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي تبدأ أهدافه بتخطي 0.7765 لفتح الطريق أمام التوجه نحو 0.7890 كمحطة رئيسية تالية.

من هنا، فإن سيناريو الاتجاه الصاعد سيبقى قائماً ما لم يتم كسر مستوى 0.7710 والثبات دونه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7710 والمقاومة 0.7800

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد