شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يحقق الأهداف السلبية – تحليل - 20-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سعر عقود خام برنت بقوة يوم أمس لينجح بتحقيق أهدافنا المنتظرة عند 66.40 و65.24، ويستقر دون مستوى مقاومة تشكّل عند مستوى 66.90 ليبقى تحت الضغط السلبي المتوقع للفترة القادمة، حيث نتوقّع استئناف الانخفاض للتوجه نحو 64.90 كهدف سلبي تالي.

وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة بدعم من التحرك دون المتوسط المتحرك 50، مع الانتباه إلى أن اختراق 66.90 سيقود السعر لبدء محاولات تعافي تستهدف اختبار مستوى 68.15 مبدئياً قبل تحديد مصير الاتجاه التالي بشكل أدق.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 65.00 والمقاومة 68.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط