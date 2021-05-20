شكرا لقرائتكم خبر عن النفط ينتظر مزيد من الانخفاض – تحليل - 20-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات سعر النفط حول مستوى 63.40 بعد الانخفاض القوي الذي شهده يوم أمس، مع الإشارة إلى أن التماسك دون هذا المستوى سيضغط على السعر لمواصلة الانخفاض والتوجه نحو مستوى 61.20 كهدف تصحيحي تالي.

المتوسط المتحرك 50 يشكّل ضغط سلبي أمام السعر، لنرجّح استمرار الميل الهابط خلال الجلسات القادمة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الانخفاض المتوقع سيبقى قائماً ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 64.75 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 62.00 والمقاومة 64.70

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط