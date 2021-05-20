شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تحاول التعافي – تحليل - 20-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقّف انخفاض سعر الفضة قرب مستوى 27.35، ليبدأ بالارتفاع من جديد ويحاول استعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد، مما يجعلنا نرجّح أن نشهد مزيد من الميل الصاعد خلال الجلسات القادمة، في طريقه لاختبار مستويات 28.70 ثم 29.00 بشكل رئيسي.

المتوسط المتحرك 50 يدعم الارتفاع المتوقع، والذي سيبقى قائماً بشرط الثبات فوق مستوى 27.05.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 27.35 والمقاومة 28.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد