شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يواجه تداولات مختلطة – تحليل - 20-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات سعر الذهب هبوطاً بعد ملامسة مستوى 1890.00، ليتحرك دون مقاومة القناة الرئيسية الصاعدة، ونلاحظ أن السعر يبدأ اليوم بإيجابية ملحوظة، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي يستهدف مستوى 1900.00 كمحطة رئيسية تالية.

المتوسط المتحرك 50 يستمر بدعم الموجة الصاعدة المقترحة، والتي ستبقى قائمة وفعالة ما لم يتم كسر مستوى 1858.00 والثبات دونه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1865.00 والمقاومة 1900.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد