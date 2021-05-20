شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يبدأ تصحيح صاعد – تحليل - 20-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي بإيجابية ملحوظة يوم أمس ليخترق مقاومة القناة الهابطة ويستقر فوقها، مما يفتح الطريق أمام بدء تصحيح صاعد على المدى اللحظي، يستهدف مستويات 1.2160 ثم 1.2255 كمحطات رئيسية تالية.

وبالتالي، نحن نتوقّع أن نشهد مزيد من الارتفاع خلال الجلسات القادمة ما لم يتم كسر مستوى 1.2080 والثبات دونه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2050 والمقاومة 1.2180

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد