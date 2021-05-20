الاقتصاد

الدولار مقابل الين تحاول التعافي – تحليل - 20-05-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار مقابل الين تداولات إيجابية ليختبر المقاومة المحورية 109.22 ويحافظ على ثباته دونها حتى الآن، يرافقه فقدان مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي بشكل ملحوظ، مما يدعم فرص استئناف الاتجاه الهابط المتوقع للفترة القادمة، والذي تبدأ أهدافه بكسر 108.75 لتأكيد امتداد الموجة الهابطة نحو 107.68.

 

وبالتالي، سيبقى الاتجاه الهابط مرجحاً ما لم يتم اختراق مستوى 109.22 والثبات بإغلاق يومي فوقه.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 108.40 والمقاومة 109.60

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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