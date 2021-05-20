شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني تحت الضغط السلبي – تحليل - 20-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بسلبية قوية يوم أمس ليهاجم الدعم المحوري 1.4110 ويجري محاولات لكسره، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن تأكيد كسر المستوى المذكور سيضغط على السعر لمواصلة الانخفاض والتوجه نحو مناطق 1.3930 على المدى القريب، بينما التماسك فوقه سينعش سيناريو الاتجاه الصاعد الذي يتواجد هدفه الأول عند 1.4238.

لذلك، نحن نفضّل التوقف على الحياد إلى أن يؤكد السعر موقفه بالنسبة لمستوى 1.4110 لتحديد الوجهة التالية بشكل أدق.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.4030 والمقاومة 1.4200

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي