شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يختبر أرضية الدعم – تحليل - 20-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استمر زوج اليورو مقابل الدولار بالانخفاض ليختبر أرضية الدعم المحورية 1.2170 ويستقر عندها، وكما أشرنا في تقاريرنا الأخيرة، يحتاج السعر للثبات فوق هذا المستوى ليبقى الاتجاه الصاعد قائماً، حيث إن كسره سيضغط على السعر لتحقيق مزيد من الانخفاض والتوجه لزيارة مستوى 1.2105 مبدئياً.

مؤشر ستوكاستيك يظهر إشارات إيجابية الآن، بينما يقدّم المتوسط المتحرك 50 الدعم للسعر من الأسفل، مما يبقي على السيناريو الإيجابي قائماً وفعالاً على المدى اللحظي بشرط الثبات فوق 1.2170، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يتواجد عند 1.2300.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2100 والمقاومة 1.2260

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد