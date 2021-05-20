شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للدولار الاسترالي أمام نظيره الدولار الأمريكي خلال الجلسة الآسيوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 03:55 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي 0.12% إلى مستويات 0.7737 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7728 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7744، بينما حقق الأدنى له عند 0.7717.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة معهد ملبورن لتوقعات المستهلكين للتضخم والتي أظهرت تسارع النمو إلى 3.5% مقابل 3.2% في نيسان/أبريل الماضي، وجاء ذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات سوق العمل مع صدور قراءة معدلات البطالة التي أوضحت تراجعاً إلى 5.5% مقابل 5.7% في آذار/مارس الماضي، متفوقة على التوقعات عند 5.6%، وذلك بالتزامن مع أظهر قراءة التغير في التوظيف تراجعاً إلي 30.6 ألف وظيفة مقابل ارتفاع 77.0 ألف وظيفة في آذار/مارس، أسوء من التوقعات عند 17.5 ألف وظيفة.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 14 من أيار/مايو والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 20 ألف طلب إلى 453 ألف طلب مقابل 473 ألف طلب في القراءة السابقة، كما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في السابع من هذا الشهر تراجعاً بواقع 15 ألف طلب إلى 3.64 مليون طلب مقابل 3,655 ألف طلب.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف من قبل ثاني أكبر دولة صناعية عالمياً عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر فيلادلفيا الصناعي والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 40.8 مقابل ما قيمته 50.2 في نيسان/أبريل الماضي، وصولاً إلى صدور قراءة المؤشرات القائدة والتي قد تظهر استقرار وتيرة النمو عند 1.3% خلال نيسان/أبريل،

بخلاف ذلك، فقد تابعنا منذ قليل كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن محضر اجتماعه الأخير الذي عقد في 27-28 نيسان/أبريل والذي تم من خلاله البقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% وعلى برنامج شراء سندات بما يفوق 120$ مليار شهرياً حتى تحقيق أهداف اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح للبطالة وللتضخم.

ونود الإشارة، لكون محضر اجتماع الفيدرالي تطرق لكون الأمر سيستغرق بعض الوقت قبل تحقيق تقدم جوهري، وأن أعضاء اللجنة الفيدرالية اتفقوا على أن الاقتصاد لا يزال بعيداً عن أهدف الاحتياطي الفيدرالي، بينما يري بعضهم أن يبدأ الحديث عن تقليص التحفيز في الاجتماعات المقبلة، وعضوان زادوا من مخاطر حدوث بناء التضخم إلى مستويات "غير مرحب بها" قبل وجود دليل كاف لإثارة تفاعل صانعي السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.