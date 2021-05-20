الاقتصاد

تعرف على أسعار اللحوم اليوم

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القاهرة - سامية سيد - استمرت اسعار اللحوم فى محلات الجزارة والهايبر ماركت تحافظ على ثباتها للمستهلك وذلك بفضل زيادة المعروض وفقا للأسعار بالقاهرة والجيزة اليوم الخميس 20-5-2021. 

 

واستقر سعر اللحوم الضأن اليوم حيث تتراوح اسعار الكيلو بين 130-150 جنيها ونفس السعر بالنسبة الكبدة الضأن، بينما سجل سعر اللحوم الجملي بين 100-120 جنيها للكيلو. 

 

بينما سجلت أسعار اللحوم الكندوز 120-140 جنيها للكيلو، وسجلت الكبدة البلدى 130-150 جنيها، الكلاوي والقلب 120-130 جنيها للكيلو، السجق البلدى 120-130 جنيها. 

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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