شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع معدلات البطالة في استراليا يفوق التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الاسترالي بيانات سوق العمل والتي أوضحت انخفاض معدلات البطالة إلى 5.5% مقابل 5.7% في القراءة السابقة لشهر آذار/مارس الماضي، لتعد القراءة الحالية أفضل من التوقعات الني أشارت لتراجعها إلى 5.6%، وجاء ذلك مع أظهر قراءة مؤشر التغير في التوظيف تراجعاً بنحو 30.6 ألف وظيفة مقابل ارتفاع 77.0 ألف وظيفة في آذار/مارس، أسوء من التوقعات التي أشارت لارتفاع بنحو 17.5 ألف وظيفة.