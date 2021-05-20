شكرا لقرائتكم خبر عن تقلص الفائض في الميزان التجاري لليابان والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الياباني قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي أظهرت تقلص الفائض إلى ما قيمته 255 مليار ين مقابل ما قيمته 662 مليار ين في آذار/مارس الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتقلص الفائض إلى 140 مليار ين، كما أوضحت القراءة المعدلة موسمياً للمؤشر ذاته تقلص فائض إلى ما قيمته 0.07 تريليون ين مقابل ما قيمته 0.37 تريليون ين في آذار/مارس، لتعد بذلك القراءة الحالية متوافقة مع التوقعات.

وجاء ذلك مع أظهر القراءة السنوية للصادرات تسارع النمو إلى 38.0% مقابل 16.1% في القراءة السنوية السابقة لشهر آذار/مارس، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 30.9%، كما أوضحت القراءة السنوية للواردات تسارع النمو إلى 12.8% مقابل 5.8% في القراءة السنوية السابقة لشهر آذار/مارس، متفوقة أيضا على التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 8.8%.