شكرا لقرائتكم خبر عن 3.1 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة خلال 3 شهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، ارتفاع إجمالي استثمارات صناديق التأمين الخاصة عن الفترة (يناير-مارس) عام 2021 إلى 3.055 مليار جنيه مقابل 2.595 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 17.7%، وخلال شهر مارس بلغ استثمارات صناديق التأمين الخاصة 1.020 مليار جنيه مقارنة 0.430 مليار جنيه بنسبة نمو 137.2%.

وبلغت قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات خلال الربع الأول من عام 2021 12.03 مليار جنيه مقابل 9.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة نمو 27.4%، موزعة بين الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات وبلغت 5.3 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 4.1 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2020 بنسبة نمو 28.8%، وبلغت قيمة الأقساط المحصلة للأشخاص وتكوين الأموال 6.7 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 5.3 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 26.3%.

وبلغ إجمالي التعويضات المسددة من شركات التأمين 6.1 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 4.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة نمو 30.2%، ووزعت بين التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 2.9 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 2.3 مليار جنيه خلال الربع المماثل من عام 2020 بنسبة نمو 27%، وبلغت قيمة التعويضات المسددة للأشخاص وتكوين الأموال 3.1 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل 2.4 مليار جنيه خلال الربع ذاته من العام الماضي بنسبة نمو 33.3%.

وبلغ إجمالي قيمة أقساط للتأمين التجاري والتكافلي 4.4 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري مقابل 3.03 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بنسبة نمو 46%، موزعة بين 4.2 مليار جنيه أقساط للتأمين التجاري خلال الربع الأول من عام 2021 مقارنة بقيمة 2.3 مليار جنيه خلال الربع المماثل من العام الماضي بنسبة نمو 78.6%، و 238 مليون جنيه أقساط التأمين التكافلي مقابل 684.4 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام السابق، بنسبة انخفاض 65.2%.

وبلغ إجمالي قيمة التعويضات المسددة لعملاء للتأمين التجاري والتكافلي 2.9 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري مقابل 1.4 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 100.6%، موزعة بين 2.7 مليار جنيه قيمة التعويضات المسددة للتأمين التجاري مقابل 1.3 مليار جنيه بنسبة نمو 109.7%، و 179.7 مليون جنيه قيمة التعويضات المسددة للتأمين التكافلي مقابل 147.5 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة نمو 21.8%.