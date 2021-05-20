شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة القابضة يجني أرباحه – تحليل صباحي – 20-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد صعود سهم شركة المملكة القابضة (4280) بتداولاته المبكرة في آخر جلساته ليسجل أعلى سعر له عند 9.49، وهو أعلى سعر له في أكثر من عامين ونصف، ولكنه لم يستطع الحفاظ على تلك المكاسب المبكرة ليرتد منه انخفاضاً محولاً تلك المكاسب إلى خسائر في نهاية التداولات بنسبة بلغت -0.76% بما يعادل -0.07 نقطة، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته الأخيرة وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، وبضغط إيجابي متواصل لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 8.85، ليستهدف مستوى المقاومة 9.90.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8.85 ومستوى المقاومة 9.90.