شكرا لقرائتكم خبر عن تبوك الزراعية يستسلم للضغط السلبي – تحليل صباحي – 20-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم تبوك الزراعية (6040) في آخر جلساته، وذلك على اثر ملامسته لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي تزامن مع إعادة اختباره لخط اتجاه رئيسي صاعد كان السهم قد كسره في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -1.11% بما يعادل -0.30 نقطة، وكان السهم قد صعد بتداولاته السابقة نتيجة محاولته لتصريف البعض من تشبعه البيعي الذي كان واضحاً بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 29.20، ليستهدف من جديد مستوى الدعم 25.16 استعداداً لكسره.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 29.20 ومستوى المقاومة 25.16.