شكرا لقرائتكم خبر عن ملاذ للتأمين يرتفع بمحاذاة خط ميل رئيسي صاعد – تحليل صباحي – 20-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم ملاذ للتأمين (8020) في آخر جلساته، ليحقق مكاسب جديدة بلغت نسبتها 1.59% ليكسب السهم نحو 40 هللة، وذلك وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط وتداولاته بمحاذاة خط ميل، ولكن أمام ذلك نلاحظ توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ما قد يكبح من مكاسب السهم القادمة.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، بشرط استقرار تداولاته أعلى مستوى 25.00، ليستهدف مستوى المقاومة 28.20.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 24.00 ومستوى المقاومة 27.00.