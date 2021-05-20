شكرا لقرائتكم خبر عن المتطورة يحاول التخلص من ضغطه السلبي – تحليل صباحي – 20-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم المتطورة (2120) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على اثر ملامسته لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التخلص من هذا الضغط السلبي، ليسجل خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -1.88% ليخسر السهم نحو 75 هللة، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى المتوسط، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 36.05، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 44.75.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 37.35 ومستوى المقاومة 43.10.