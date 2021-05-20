شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة يستجمع قواه الإيجابية – تحليل صباحي – 20-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع قليلاً سهم الجزيرة (1020) في آخر جلساته، ليسجل خسائر طفيفة بلغت نسبتها -0.42% بما يعادل -0.08 نقطة، ليحاول السهم اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي الذي قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ عودة توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 17.96، ليستهدف مستوى المقاومة النفسي 20.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 18.18 ومستوى المقاومة 19.56.