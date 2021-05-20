شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستند لخط اتجاه فرعي صاعد – تحليل صباحي – 20-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم الأهلي (1180) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليستند السهم بهذا الانخفاض إلى دعم خط اتجاه فرعي صاعد على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ليسجل خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.55% ليخسر السهم نحو 30 هللة، في ظل استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 59.50، طيلة ثبات مستوى الدعم 52.20.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 52.90 ومستوى المقاومة 56.20.