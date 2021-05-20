شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الاستثمار والتمويل يتراجع بفعل مقاومة محورية – تحليل صباحي – 20-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض مؤشر الاستثمار والتمويل (TDFI) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة المحوري 6,678.29، ليسجل المؤشر خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.60% بما يعادل -39.65 نقطة، ليحاول المؤشر اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير، وبدعم إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة، ولكن بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 6,678.29، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 7,200.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 6,610.00 ومستوى المقاومة 7,000.