الاقتصاد

التعاونية يعاود الانخفاض – تحليل صباحي – 20-05-2021

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن التعاونية يعاود الانخفاض – تحليل صباحي – 20-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم التعاونية (8010) الانخفاض في آخر جلساته، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -0.90% ليخسر السهم نحو 70 هللة، وذلك في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي هابط على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

 

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف أولى مستويات الدعم 74.90، طيلة ثبات المقاومة 80.00.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 74.90 ومستوى المقاومة 80.00.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا