شكرا لقرائتكم خبر عن التعاونية يعاود الانخفاض – تحليل صباحي – 20-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم التعاونية (8010) الانخفاض في آخر جلساته، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -0.90% ليخسر السهم نحو 70 هللة، وذلك في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي هابط على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف أولى مستويات الدعم 74.90، طيلة ثبات المقاومة 80.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 74.90 ومستوى المقاومة 80.00.