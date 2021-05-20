شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي للتكافل يتشبث بالاتجاه الصاعد – تحليل صباحي – 20-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع قليلاً سهم الاهلى للتكافل (8130) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على إثر استناده لدعم خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ليحقق مكاسب طفيفة بلغت نسبتها 0.26% ليكسب السهم نحو 10 هللة، ولكن أمام ذلك يستمر الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك نحن نرجح المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 38.00، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 42.65.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 37.00 ومستوى المقاومة 39.80.