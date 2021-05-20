شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يستجمع قواه الإيجابية – تحليل صباحي – 20-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) في آخر جلساته، ليحاول من جديد اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، ليسجل المؤشر خسائر بلغت نسبتها -0.49% بما يعادل -50.971 نقطة، وذلك وسط تداولاته بمحاذاة خط ميل فرعي صاعد على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 10,500، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 11,000.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10,233.15 ومستوى المقاومة 10,750.00.