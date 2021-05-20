شكرا لقرائتكم خبر عن 21 مليار جنيه استثمارات المصرية للاتصالات لتطوير البنية التحتية خلال العامين الماضيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت نتائج أعمال المصرية للاتصالات عن الربع الأول من العام الجارى 2021 أداء استثنائيَا ظهرت ملامحه بوضوح فى الطفرة الكبيرة التى شهدتها خدمات الإنترنت الثابت فائق السرعة فى مصر أذا ما قورنت بنفس الفترة من العام السابق 2020، وجاء ذلك نتيجة الاستثمارات الكبيرة والجهود المتواصلة التى تقوم بها المصرية للاتصالات لتطوير البنية التحتية للإنترنت فى مصر وتحسين تجربة العملاء.

فقد زاد حجم استخدام الإنترنت الثابت فائق السرعة فى مصر بنحو 130% مقارنة بحجم الاستخدام ما قبل ظهور جائحة كورونا، وأشارت نتائج الأعمال كذلك إلى زيادة عدد مستخدمى الإنترنت الثابت خلال الربع الأول من 2021 بنحو 22% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، وكذلك زيادة حجم استخدام الإنترنت الثابت فائق السرعة بنحو 30% مقارنة بالربع الأول من 2020 مع أقبال العملاء على الاشتراك فى باقات أكبر تتميز بسرعات وسعات متميزة.

يأتى ذلك نتيجة للاستثمارات الكبيرة التى أنفقتها المصرية للاتصالات لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الشبكة الفقرية، والتى وصلت إلى نحو 21 مليار جنيه خلال العامين الماضيين، الأمر الذى ساهم فى استيعاب الزيادة الملحوظة فى حركة البيانات ورفع متوسط سرعات الإنترنت فى مصر بنسبة 64% خلال الربع الأول من 2021 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.