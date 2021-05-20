شكرا لقرائتكم خبر عن شركة قطر للتأمين (QATI) يغلق منخفضا -تحليل صباحي- 20-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم تراجعا خلال جلسة امس الاربعاء حيث اغلق عند مستوى 2.501 ريال، والذي يعد ادنى مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، مما يعكس حالة التشاؤم لدى المتداولين، كما نلاحظ استمرار الاداء السلبي على المؤشرات الفنية مثل مؤشر ماكد والذي اطلق اشارة بيع، لذلك نتوقع انخفاض السهم لمستوى 2.45 ريال كمستوى اول ثم 2.30 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 2.55 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 2.48 ريال وبين مستوى المقاومة هو 2.52 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط