شكرا لقرائتكم خبر عن شركة قطر الوطنية لصناعة الإسمنت (QNCD) تحت سيطرت البائعين -تحليل صباحي- 20-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت القوى البيعية على تداولات السهم خلال جلسة امس الاربعاء، حيث اغلق منخفضا عند مستوى 5 ريال وهو ادنى مستوى له خلال الجلسة، مما يعكس حال التشاؤم لدى المتداولين، كما اطلق مؤشر ماكد اشارة بيع، لذلك نتوقع ان ينخفض السهم مرة اخرى للوصول لمستوى الدعم 4.80 ريال كمستوى اول، شرط ثبات السهم اسفل مستوى 5.30 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 4.90 ريال وبين مستوى المقاومة هو 5.10 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط