شكرا لقرائتكم خبر عن Ooredoo (ORDS) يخترق دعم هام -تحليل صباحي- 20-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم تراجعه كما اشرنا في تقريرنا السابق، حيث اغلق امس الاربعاء عند مستوى 6.977 ريال، في ظل تقارب كمية التداول من متوسطها الاسبوعي، كما اخترق السهم مستوى الدعم السابق عند 7 ريال، مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم التالي عند 6.60 ريال، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 7.10 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 6.90 ريال وبين مستوى المقاومة هو 7.03 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط