شكرا لقرائتكم خبر عن بيتك (KFH) تحت سيطرة المشترين -تحليل صباحي- 20-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع بقوة خلال جلسة امس الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى 747 فلس، لينجح بذلك السهم في تجاوز مستوى مقاومته السابق عند 740 فلس، كما انهى السهم الجلسة اعلى الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands" لذلك نتوقع ان يشهد السهم ارتفاعا في الاجل القصير للوصول لمستوى المقاومة 770 فلس كمستوى اول ثم 800 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 740 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 741.7 وبين مستوى المقاومة هو 754.3 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد