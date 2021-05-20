شكرا لقرائتكم خبر عن خليج ب (GBK) يغلق عند ادنى مستوى له خلال الجلسة -تحليل صباحي- 20-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات امس الاربعاء عند ادنى مستوى له خلال الجلسة وهو 219 فلس، لينزلق بذلك السهم اسفل مستوى الدعم السابق عند 221 فلس، مما يعكس حالة التشاؤم لدى المتداولين، لذلك نتوقع ان يعمق السهم من خسائره للوصول لمستويات اقل قد تصل الى 211 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 223 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 217.0 فلس وبين مستوى المقاومة هو 221.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط