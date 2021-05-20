شكرا لقرائتكم خبر عن سفن (SHIP) يخترق الهدف السعري الاول -تحليل صباحي- 20-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم لهدفه السعري المتوقع عند مستوى 450 فلس واخترقه السهم ليغلق امس الاربعاء عند مستوى 447 فلس، مما يعد اشارة سلبية، كما يعكس مؤشر استوكاستيك اشارة بيع، مما يدفعنا بالقول بان السهم قد يشهد تراجعا لمستوى الدعم التالي عند 430 فلس كمستوى اول ثم 415 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 460 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 442 فلس وبين مستوى المقاومة هو 450 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط