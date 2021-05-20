شكرا لقرائتكم خبر عن عقار (AQAR) يستهل الجلسة مرتفعا ويغلق منخفضا -تحليل صباحي- 20-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل السهم تداولات امس الاربعاء مرتفعا عند مستوى 71 فلس، الا انه اغلق منخفضا عند مستوى 68.20 فلس، ليكون بذلك نموذج "Dark cloud" وهو من الشموع ا ليابانية العاكسة للاتجاه الصاعد، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني ارباح قد تهبط به لمستوى الدعم 62 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 73 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 66.5 فلس وبين مستوى المقاومة هو 70 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط