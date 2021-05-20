شكرا لقرائتكم خبر عن كامكو (KAMCO) تحت الضغوط -تحليل صباحي- 20-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم خسر السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة الثلاثاء الماضي، حيث اغلق امس الاربعاء عند مستوى 107 فلس، في ظل استمرار تدني كميات التداول، كما تعكس المؤشرات الفنية مثل مؤشر استكاستيك اشارة بيع، لذلك نتوقع ان يواصل السهم عمليات جني الارباح في الاجل القصير للوصول لمستوى الدعم 96 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 115 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 103.0 فلس وبين مستوى المقاومة هو 109.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط