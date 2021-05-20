شكرا لقرائتكم خبر عن متحدة (URC) يغلق عند سعر الفتح -تحليل صباحي- 20-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم ليغلق امس الاربعاء عند مستوى 64 فلس، وهو نفس سعر الفتح للجلسة، وبالتزامن مع ظهور اشارة بيع على مؤشر ماكد، مما يجعل الصورة الكلية سلبية، لذلك نتوقع ان يواصل السهم تراجعه للوصول لمستويات قد تصل الى 60 فلس كمستوى اول ثم 54 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 68 فلس.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 61.3 فلس وبين مستوى المقاومة هو 65.4 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط