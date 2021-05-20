شكرا لقرائتكم خبر عن معادن (MRC) يغلق منخفضا -تحليل صباحي- 20-05-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم ليغلق امس الاربعاء في المنطقة الحمراء، حيث اغلق عند مستوى 187 فلس، وذلك بعدما تلقى مقاومة عند مستوى 195 فلس، كما نلاحظ ظهور اشارة بيع على مؤشر استوكاستيك، مما نتوقع معه امكانية عمليات جني ارباح في الاجل القصير للوصول لمستوى الدعم 160 فلس كمستوى اول ثم 135 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 200 فلس



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 177 فلس وبين مستوى المقاومة هو 190 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط